DAX23.857 -0,1%Est505.674 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Strategiewechsel

NVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase

17.11.25 09:56 Uhr
Peter Thiel baut Depot komplett um: NASDAQ-Aktie NVIDIA raus, Tesla reduziert - Neue Investments in Apple und Microsoft | finanzen.net

Peter Thiel, einer der bekanntesten Tech-Investoren und Mitgründer von PayPal und Palantir, vollzog im dritten Quartal 2025 einen dramatischen Richtungswechsel in seinem Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,00 EUR -0,90 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
441,45 EUR 1,70 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
165,32 EUR 2,06 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
352,75 EUR 2,50 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vistra Energy Corp Registered Shs
151,30 EUR 11,30 EUR 8,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Peter Thiel wirft NVIDIA-Aktien aus seinem Depot
• Beteiligung an Tesla kräftig reduziert
• Nur noch drei Aktien im Depot

Wer­bung

Tech-Investor Peter Thiel glaubt offenbar nicht mehr an weiteres Potenzial der NVIDIA-Aktie. Wie aus einem aktuellen, bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular 13F hervorgeht, hat Thiel über seinen Fonds Thiel Macro LLC im dritten Quartal 2025 rund 537.742 NVIDIA-Aktien veräußert - und damit seine gesamte Beteiligungen an dem KI-Giganten aufgelöst. Dieser Schritt ist bemerkenswert, da NVIDIA als einer der Hauptprofiteure des KI-Booms gilt.

Thiel warnte bereits 2024 vor KI-Blase

Thiels Ausstieg bei NVIDIA kommt jedoch nicht aus heiterem Himmel. Schon in der Vergangenheit hatte er Sorgen über eine Übertreibung im KI-Sektor geäußert, indem er den aktuellen Hype mit der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende verglich. Nach seiner Einschätzung würden womöglich zu starke Erwartungen an den kurzfristigen wirtschaftlichen Nutzen von KI gestellt, was die Bewertungen einiger Technologieunternehmen übermäßig in die Höhe treibe.

Mit dem Verkauf seiner NVIDIA-Aktien sendet Thiel daher nun nicht nur ein finanzielles, sondern vor allem ein ideologisches Signal: Er glaubt offenbar, dass die Euphorie um rund um KI gesättigt oder überbewertet sein könnte.

Wer­bung

Umbau des Portfolios: Weg von Infrastruktur, hin zu Plattformen

Gleichzeitig zum NVIDIA-Verkauf hat Peter Thiel in seinem Portfolio auch Einschnitte bei anderen bisherigen Schwergewichten vollzogen. So reduzierte er etwa sein Tesla-Engagement von zuvor 272.613 Aktien auf nur noch 65.000 Stück. Mit einem Gesamtwert von rund 28,91 Millionen US-Dollar bleibt die Beteiligung am E-Autobauer aber dennoch weiterhin die Nummer eins im Depot des Tech-Investors. Beim US-Energieunternehmen Vistra stieg Thiel daneben komplett aus.

Noch deutlicher ist aber, wohin er das freigewordene Kapital lenkt: Der 13F-Bericht zeigt, dass Thiel neue große Positionen bei Apple (79.181 Aktien im Gesamtwert von rund 20,16 Millionen US-Dollar) und Microsoft (49.000 Aktien im Gesamtwert von rund 25,38 Millionen US-Dollar) aufgebaut hat. Dieser Portfolio-Umbau lässt sich als strategische Rotation interpretieren - weg vom kapitalintensiven Hardware-Sektor hin zu Unternehmen, die Plattformen, Software und Anwendungen liefern und wahrscheinlich nachhaltigere, wiederkehrende Umsätze generieren.

Risikominimierung in großem Stil

Insgesamt hat Thiel sein Engagement im dritten Quartal drastisch verkleinert: Sein gemeldetes Aktienportfolio schrumpfte um mehr als zwei Drittel von rund 212 Millionen US-Dollar auf nur noch rund 74,4 Millionen US-Dollar zusammen. Zum Ende des Quartals hatte Thiel laut 13F nur noch die drei oben bereits genannten Aktien von Tesla, Microsoft und Apple im Depot.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen