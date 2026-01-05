DAX24.933 +0,3%Est505.938 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.501 +0,5%Bitcoin80.202 ±0,0%Euro1,1698 -0,2%Öl61,54 -0,4%Gold4.481 +0,8%
MÄRKTE USA/Gut behauptet - Chip-Werte legen zu

06.01.26 15:41 Uhr
DOW JONES--Mit einer leicht positiven Tendenz ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Nachdem der Dow-Jones-Index zu Wochenbeginn auf ein neues Rekordhoch geklettert war, kommt es zu einer Verschnaufpause, heißt es. Unterstützung kam von einem schwächeren ISM-Index, der Zinssenkungsspekulationen neue Nahrung gab. Die Entwicklungen um Venezuela belasten die Stimmung weiterhin nicht. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 49.004 Punkte. Der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite erhöht sich um 0,2 Prozent.

Im Fokus steht der Technologie-Sektor, nachdem Nvidia früher als erwartet schnellere KI-Chips vorgestellt hat. Die Nvidia-Aktie gewinnt 1,1 Prozent. CEO Jensen Huang präsentierte auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die neuesten KI-Serversysteme, bekannt als "Vera Rubin". Diese kommen im zweiten Halbjahr 2026 in den Verkauf. Normalerweise enthüllt Nvidia Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuesten Chips auf der Frühjahrs-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Dieses Jahr hätten die für KI erforderliche Komplexität der Berechnungen und die immense Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessoren zum Trainieren und Betreiben von Modellen die Halbleiterindustrie dazu veranlasst, schneller zu handeln, sagte Huang.

Die Papiere von Advanced Micro Devices verlieren nach vorbörslichen Gewinnen nun 0,9 Prozent. Der Chip-Hersteller hat auf der CES seine neueste Generation von Mobil- und Desktop-Prozessoren vorgestellt. Microchip Technology klettern mit einem erhöhten Umsatzausblick um 7,1 Prozent in die Höhe.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag übersichtlich. Es wird nur der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor in zweiter Lesung veröffentlicht. Das Highlight der Woche sind die Dezember-Daten vom US-Arbeitsmarkt, die am Freitag veröffentlicht werden.

Die Renditen am US-Anleihemarkt holen einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1,0 Basispunkt auf 4,18 Prozent. Die Anleger würden über geopolitische Risiken hinwegsehen, heißt es. Gleichwohl habe am Montag der unter den Prognosen liegende ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe an die fragilen Aussichten erinnert, gepaart mit Signalen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes. "Eine Fortsetzung schwacher Daten würde wahrscheinlich die Erwartungen einer "dovisheren" Haltung der Fed im Jahr 2026 bestärken, wobei die Märkte derzeit zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen", so Frank Walbaum von Naga.

Der Dollar legt erneut leicht zu - der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Das US-Geopolitik könnte eine Abkehr vom Dollar als Weltreservewährung beschleunigen, so Jefferies-Ökonom Mohit Kumar. "Die neue politische Ordnung wird dazu führen, dass die Länder ihre Abhängigkeit vom Dollar als Reservewährung verringern", ergänzt er. Jefferies bevorzuge Gold und Metalle im Allgemeinen als beste Möglichkeit zur Diversifizierung weg vom Dollar, so der Ökonom.

Der Goldpreis baut die kräftigen Vortagesgewinne noch leicht aus. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,6 Prozent auf 4.474 Dollar. Silber legt um weitere 3,6 Prozent zu. Der Fokus liege auf den anstehenden US-Daten im weiteren Wochenverlauf, die Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern könnten, heißt es.

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne aus. Der WTI-Preis erhöht sich um 0,5 Prozent. Die US-Intervention in Venezuela ändert nichts an den Ölpreisprognosen von Morningstar. Venezuela werde Jahre umfangreicher Kapital-Investitionen benötigen, um seine Ölinfrastruktur zu modernisieren, so Analyst Joshua Aguilar. Morningstar hält an seinen mittelfristigen Ölpreisprognosen von 65 US-Dollar pro Barrel für Brent und 60 US-Dollar pro Barrel für WTI fest. Es könnte zwar eine gewisse Aufwärtsbewegung der Preise geben, diese werde aber wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.003,55 +0,1% 26,37 +1,9%

S&P-500 6.910,86 +0,1% 8,81 +0,8%

NASDAQ Comp 23.450,88 +0,2% 55,06 +0,7%

NASDAQ 100 25.475,99 +0,3% 74,67 +0,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1706 -0,1% 1,1719 1,1708 -0,2%

EUR/JPY 183,09 -0,2% 183,41 183,25 -0,4%

EUR/CHF 0,9284 +0,0% 0,9281 0,9287 -0,3%

EUR/GBP 0,8657 +0,0% 0,8654 0,8668 -0,8%

USD/JPY 156,41 -0,1% 156,52 156,52 -0,2%

GBP/USD 1,3522 -0,1% 1,3542 1,3508 +0,5%

USD/CNY 7,0249 -0,0% 7,0283 7,0363 +0,0%

USD/CNH 6,9793 -0,1% 6,9842 6,9911 +0,1%

AUS/USD 0,6727 +0,2% 0,6715 0,6711 +0,6%

Bitcoin/USD 94.067,15 -0,1% 94.174,55 93.843,55 +6,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,62 58,32 +0,5% 0,30 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.474,24 4.445,75 +0,6% 28,49 +2,9%

Silber 79,20 76,48 +3,6% 2,72 +7,3%

Platin 2.016,89 1.942,34 +3,8% 74,55 +10,8%

Kupfer 5,99 5,92 +1,1% 0,07 +45,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 09:42 ET (14:42 GMT)

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:21NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:21NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen