DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -1,1%Nas23.492 +0,4%Bitcoin78.491 -2,1%Euro1,1695 -0,2%Öl61,14 -1,0%Gold4.487 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 ExxonMobil 852549 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT uneins: US-Vorgehen in Venezuela - TKMS-Aktie stark nach Upgrade Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT uneins: US-Vorgehen in Venezuela - TKMS-Aktie stark nach Upgrade
Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte

06.01.26 17:53 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.892,2 PKT 23,5 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Dabei stieg er bis knapp unter die Marke von 25.000 Zählern, wobei ihm die im Dezember hierzulande stärker als erwartet gesunkene Inflation jedoch keinen zusätzlichen Schub verlieh.

Wer­bung

Zeitweise fehlten nur noch rund 30 Punkte, bevor ihm am Nachmittag im Zuge eines abebbenden Schwungs an den US-Börsen die Luft wieder ausging. So schloss der deutsche Leitindex letztlich mit einem nur kleinen Plus von 0,09 Prozent auf 24.892,20 Punkte.

Doch auch wenn der Dax die Hürde von 25.000 Punkte noch nicht überwinden konnte, rechnen Marktexperten damit, dass er sie in dieser Woche erneut in Angriff nehmen wird. "Solche runden Marken sind aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung", kommentierte Christine Romar, zuständig für das Europageschäft bei CMC Markets. Aber auch eine solche wäre ihr zufolge gesund und "eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres".

Der MDAX der mittelgroßen Werte legte am Dienstag um 0,69 Prozent auf 31.670,42 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der seinen Rekordlauf wie der Dax fortsetzte, gewann 0,14 Prozent. Außerhalb des Euroraums erreichten auch der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 neue Bestmarken und beendeten den Tag im Plus.

Wer­bung

In den USA wurden zum europäischen Börsenschluss moderate Gewinne verbucht, auch wenn es dem Dow Jones Industrial dabei gelang, an seine Rekordrally anzuknüpfen. Bereits tags zuvor hatte der wohl bekannteste Wall-Street-Index seinen Höchststand vom Dezember überstiegen. Nun ging es noch ein paar Punkte weiter nach oben.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen derzeit nicht. Vielmehr setzen Anleger auf Ölwerte, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Auf der anderen Seite wird aber auch auf sinkende Ölpreise gehofft, da dies gut für die Weltwirtschaft wäre, den Inflationsdruck mindern dürfte und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte./ck/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:29DAX schließt nach neuen Allzeithochs im Plus - 25.000-Punkte-Marke rückt immer näher
18:08ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte
18:00Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why FMC Technologies (FTI) is a Great Choice
17:57Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
17:53Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte
16:45DAX im Chart-Check: Paukenschlag zu Jahresbeginn!
16:45DAX im Chart-Check: Paukenschlag zu Jahresbeginn!
16:45DAX im Chart-Check: Paukenschlag zu Jahresbeginn!
mehr