Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend
Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.
Werte in diesem Artikel
Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 offengelegt. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0,47 US-Dollar unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, als ein EPS von 0,49 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten im Vorfeld geschätzt, dass der Gewinn von Palo Alto auf 0,891 US-Dollar je Aktie klettern würde.
Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 2,5 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 2,46 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, leicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,14 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NASDAQ bewegt sich die Palo Alto-Aktie zeitweise 5,10 Prozent tiefer und kostet damit 189,40 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Palo Alto Networks News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|20.02.2019
|Palo Alto Networks Hold
|Gabelli & Co
|19.10.2018
|Palo Alto Networks Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|30.04.2018
|Palo Alto Networks Hold
|Gabelli & Co
|17.04.2017
|Palo Alto Networks Sector Perform
|FBN Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen