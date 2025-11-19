DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -2,7%Nas22.564 +0,6%Bitcoin78.539 -2,0%Euro1,1536 -0,4%Öl63,61 -1,9%Gold4.082 +0,3%
Quartalszahlen im Fokus

Palo Alto Networks-Aktie knickt ein: Umsatz leicht über Erwartungen - Gewinn aber enttäuschend

19.11.25 22:17 Uhr
NASDAQ-Wert Palo Alto Networks-Aktie unter Druck: Umsätze bei Palo Alto gestiegen - doch Anleger enttäuscht vom Gewinn | finanzen.net

Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
173,12 EUR -0,54 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 offengelegt. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0,47 US-Dollar unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, als ein EPS von 0,49 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten im Vorfeld geschätzt, dass der Gewinn von Palo Alto auf 0,891 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 2,5 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 2,46 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, leicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,14 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NASDAQ bewegt sich die Palo Alto-Aktie zeitweise 5,10 Prozent tiefer und kostet damit 189,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

mehr Analysen