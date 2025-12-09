Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Letztendlich schloss der S&P 500 am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 6.840,51 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 55,018 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 6.842,22 Punkte an der Kurstafel, nach 6.846,51 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.837,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6.864,92 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 6.728,80 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 6.512,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der S&P 500 noch bei 6.052,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,56 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Newmont (+ 5,72 Prozent auf 94,09 USD), AppLovin (+ 5,05 Prozent auf 724,62 USD), DXC Technology (+ 4,74 Prozent auf 15,04 USD), F5 Networks (+ 3,94 Prozent auf 257,98 USD) und Illumina (+ 3,83 Prozent auf 132,13 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-9,34 Prozent auf 46,31 USD), AutoZone (-7,17 Prozent auf 3.496,77 USD), Campbell Soup (-5,23 Prozent auf 28,47 USD), Organon Company (-4,66 Prozent auf 6,95 USD) und JPMorgan Chase (-4,66 Prozent auf 300,51 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 33.855.904 Aktien gehandelt. Mit 3,807 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net