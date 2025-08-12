DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin99.762 -0,6%Euro1,1663 -0,4%Öl66,53 +0,6%Gold3.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
IT-Bilanz im Blick

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

18.08.25 22:38 Uhr
Palo Alto-Aktie an der NASDAQ im Aufwind: Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung | finanzen.net

Am Montag nach US-Börsenschluss hat der IT-Konzern Palo Alto Networks seine Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. So reagieren Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
150,80 EUR -0,44 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Palo Alto Networks hat am Montagabend nach dem Handelsende an den US-Märkten die Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 geöffnet. Demnach belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,95 US-Dollar. Nach 0,75 US-Dollar im Vorjahr waren Experten von einem EPS in Höhe von 0,885 US-Dollar ausgegangen.

Wer­bung

Umsatzseitig wurden 2,536 Milliarden US-Dollar gemeldet. Damit konnte Palo Alto die Analystenerwartungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar schlagen. Im Vorjahresviertel wurden 2,19 Milliarden US-Dollar erlöst.

Im Gesamtjahr 2025 belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,34 US-Dollar, nach 2,84 US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten 3,672 US-Dollar je Anteilsschein erwartet. Der Umsatz wurde in den vergangenen zwölf Monaten von 9,186 Milliarden US-Dollar auf 9,221 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das lag unter den Prognosen der Experten (10,422 Milliarden US-Dollar).

Ausblick beruhigt scheinbar Anleger

Das Unternehmen prognostiziert ein robustes Umsatzwachstum von 14 Prozent und strebt an, die 10-Milliarden-Dollar-Umsatzmarke zu überschreiten. Noch wichtiger ist die optimistische Prognose für das Next-Generation Security ARR, das ein Wachstum von 26 Prozent bis 27 Prozent verzeichnen soll. Diese Kennzahl, die das wiederkehrende Geschäft mit den zukunftsträchtigen Produkten misst, könnte eine starke und wachsende Nachfrage nach den Kernlösungen des Unternehmens signalisieren. Zusammen mit der Erwartung, die profitable "Rule-of-50" erneut zu erfüllen, könnte dieser Ausblick die Erwartung der Anleger, dass Palo Alto Networks seinen Wachstumskurs fortsetzen und dabei auch die Rentabilität steigern wird, untermauern.

Wer­bung

Die Palo Alto-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,15 Prozent höher bei 185,08 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen