Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 217,02 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 217,02 USD nach oben. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,07 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,00 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 135.489 Aktien.

Bei 218,07 USD erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 144,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 50,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 2,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

