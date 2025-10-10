DAX24.669 +0,2%Est505.638 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,73 +1,2%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.886 -0,4%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.965 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Palo Alto Networks - Massiver Widerstand: mit ATH geknackt!

10.10.25 09:20 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich



Massiver Widerstand: mit ATH geknackt!

Völlig zu Recht hatten wir die horizontalen Widerstände zwischen 205 USD und 210 USD in unserer letzten charttechnischen Einschätzung der Palo Alto-Aktie als „ultimativen Deckel“ bezeichnet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. September). Seit November 2024 war hier insgesamt sechs Mal „oben“, sodass sich zusammen mit den Tiefpunkten bei rund 142 USD zudem eine Schiebezone im Kursverlauf fest verankert hatte. Mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 217,94 USD hat der Technologietitel den beschriebenen Deckel nun gelüftet und damit gleichzeitig die beschriebene Tradingrange nach oben aufgelöst (siehe Chart). In der Summe entsteht aktuell ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Als Sahnehäubchen gibt es einen unserer Lieblingsansätze, welcher ein hohes Momentum mit dem Abschluss von Konsolidierungsformationen kombiniert, gratis dazu. Aus der Höhe der Schiebezone ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 65 USD, während sich das Hoch vom Februar 2024 bei 190,42 USD als engmaschige Absicherung anbietet. Damit ist gleichzeitig ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Chart PALO ALTO NETWORKS
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Chart PALO ALTO NETWORKS
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen