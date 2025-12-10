DAX24.040 -0,5%Est505.703 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.149 -0,8%Euro1,1634 +0,1%Öl62,23 +0,2%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 TUI TUAG50 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

10.12.25 12:43 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Mittwochmittag im Fokus | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.151,7151 CHF -601,5437 CHF -0,80%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.149,0212 EUR -608,3462 EUR -0,76%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.184,9714 GBP -525,9690 GBP -0,75%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.430.657,9602 JPY -114.453,9269 JPY -0,79%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.055,1538 USD -687,3730 USD -0,74%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.671,5838 CHF -7,0888 CHF -0,26%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.851,6298 EUR -6,3576 EUR -0,22%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.492,6389 GBP -5,3496 GBP -0,21%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
519.916,6611 JPY -1.285,9288 JPY -0,25%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.316,6200 USD -6,6714 USD -0,20%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
110,3830 CHF -0,8771 CHF -0,79%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,8220 EUR -0,8860 EUR -0,75%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
102,9894 GBP -0,7658 GBP -0,74%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.481,6179 JPY -166,7968 JPY -0,77%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
137,0342 USD -1,0004 USD -0,72%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6675 CHF -0,0329 CHF -1,94%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7799 EUR -0,0344 EUR -1,90%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5558 GBP -0,0299 GBP -1,89%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
324,5152 JPY -6,3520 JPY -1,92%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0701 USD -0,0395 USD -1,87%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
714,1082 CHF -11,1476 CHF -1,54%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
762,2341 EUR -11,5716 EUR -1,50%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
666,2766 GBP -10,0586 GBP -1,49%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.972,5285 JPY -2.144,0896 JPY -1,52%
Charts|News

Bitcoin gab um 12:25 um 0,43 Prozent auf 92.345,79 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 92.742,53 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 35,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Litecoin um 2,50 Prozent auf 84,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 86,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.323,29 US-Dollar) geht es um 0,18 Prozent auf 3.317,44 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Bitcoin Cash um 2,83 Prozent auf 568,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 585,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,110 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochmittag um 1,85 Prozent auf 2,071 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt Monero am Mittwochmittag hinzu. Um 2,48 Prozent auf 396,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 386,78 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 1,31 Prozent auf 0,4635 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4697 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2543 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2505 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2792 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2823 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochmittag nach. Um 1,27 Prozent auf 888,37 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 899,79 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1460 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1482 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,58 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:25 auf 137,24 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 138,03 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 14,62 US-Dollar am Vortag auf 14,33 US-Dollar nach unten (1,96 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,89 Prozent auf 14,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,43 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,99 Prozent auf 1,609 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,658 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com