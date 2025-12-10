DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.570 -0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.206 -0,1%
Rally mit Grund

Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter

10.12.25 08:04 Uhr
Ethereum-Staking-ETF: Warum jetzt alle auf Altcoins wie Ethereum, Solana & Co. setzen | finanzen.net

Am Kryptomarkt kommt es zur Wochenmitte zu kräftigen Bewegungen. Besonders die Altcoins drehen deutlich auf.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.604,8840 USD -137,6428 USD -0,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.320,7566 USD -2,5348 USD -0,08%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
138,9390 USD 0,9044 USD 0,66%
Charts|News
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1465 USD -0,0016 USD -1,11%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,4620 USD -0,0077 USD -1,63%
Charts|News

• Altcoins legen deutlich stärker zu als Bitcoin
• Antrag für gestakten Ethereum-ETF lässt Nachfrage nach ETH steigen
• Mögliche regulatorische Lockerungen für US-Banken stützen Krypto-Markt

Während das Krypto-Urgestein Bitcoin auf CoinmarketCap am Mittwoch rund drei Prozent höher notiert und zuletzt 92,640.50 US-Dollar kostete, geht es für viele Altcoins weitaus deutlicher nach oben: Ethereum gewinnt zeitweise rund sieben Prozent auf 3.324 US-Dollar, während Solana mit 139 US-Dollar um 5,24 Prozent höher gehandelt wird als noch am Vortag. Auch der Dogecoin und Cardano legen weitaus deutlicher zu als BTC.

Warum die Altcoins am Mittwoch kräftige Gewinne einfahren

Bereits am Dienstag hatte die Nummer Zwei auf dem Kryptomarkt, Ethereum, die Krypto-Rally angeführt und war auf den höchsten Stand seit Mitte November gestiegen. Joel Kruger von LMAX macht für diese Outperformance BlackRocks Antrag auf einen Staking-ETF verantwortlich, wie es bei Coindesk heißt. Dieser verstärke die relative Stärke von ETH gegenüber BTC.

Konkret sprach der Experte in einer Mitteilung davon, dass "verbesserte regulatorische Erwartungen und erneuter Optimismus hinsichtlich ETF-bezogener Zuflüsse" die Rally antreiben würden, da Staking in Fonds aufgenommen werden soll.

BlackRock will Staking Trust einführen

Zum Wochenstart war bekannt geworden, dass der Vermögensverwalter BlackRock bei der SEC einen S-1-Registrierungsantrag für ETHB eingereicht hat - einen neuen, auf Staking basierenden Ethereum-Trust-ETF. "Der Trust ist ein passives Anlageinstrument, das keine Rendite über die Nachbildung des Ethereum-Kurses und das Staking eines Teils der gehaltenen Ethereum (deren Wert schwanken kann) hinaus anstrebt", heißt es in dem Antrag.

"Diese Entwicklung belebt den Optimismus hinsichtlich ETH-bezogener Zuflüsse und der Aussicht, dass renditestarke Kryptoprodukte eine breitere Anlegerbasis erreichen", zitiert Coindesk Kruger. "Auch wenn die regulatorischen Zeitpläne weiterhin ungewiss sind, hat diese Nachricht die relative Stabilität von ETH gegenüber Bitcoin weiter untermauert."

Altcoins im Windschatten von Ethereum

Im Windschatten von Ethereum legen auch andere Altcoins zu. Dabei erweist sich als zusätzlicher Kurstreiber, dass US-amerikanische Banken nun risikolose Eigengeschäfte mit Krypto-Assets durchführen dürfen.

In seinem Interpretationsschreiben Nr. 1188 vom 9. Dezember erklärte das Office of the Comptroller of the Currency (OCC), eine unabhängige Behörde des US-Finanzministeriums, dass Banken Kryptowährungen erwerben und diese umgehend an Kunden weiterverkaufen können, ohne ein Marktrisiko einzugehen. Damit wird das Krypto-Brokerage den etablierten Bankfunktionen zugeordnet.

Das Auslegungsschreiben des Office of the Comptroller of the Currency (OCC) reflektiert die Reformen durch den GENIUS Act: Es beseitigt überholte Beschränkungen und schafft eine klarere rechtliche Basis für tokenisierte und digitale Assets innerhalb der föderalen Behörden. Mit diesem Schreiben ändert sich die Sichtweise: Kryptowährungen werden nicht länger als Ausnahme - sondern als regulärer Bestandteil des bestehenden Bankensystems anerkannt.

Das eröffnet Banken die Möglichkeit, unter Aufsicht kundenorientierte Krypto-Produkte zu entwickeln. Damit besteht eine echte Alternative zu Offshore-Börsen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com

