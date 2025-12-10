DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.570 -0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.207 ±-0,0%
Strategische Maßnahmen

Delivery Hero-Aktie fällt: Verkauf weiterer Unternehmensteile möglich

10.12.25 07:13 Uhr
Börsenwert im Sinkflug: Delivery Hero erwägt drastische Optionen - Aktie tiefer | finanzen.net

Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
21,27 EUR 0,55 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im MDAX notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht mit der Bewertung an der Börse. "Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren." Mit Beratern würden strategische Optionen geprüft. Der Kurs zog nachbörslich an.



Konkret nannte Delivery Hero am Dienstag auch die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft.

Erst Ende November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck mehrerer Großaktionäre stehe, eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lieferbranche. Ein Branchenkenner hatte darin auf den ersten Blick allerdings wenig essenziell Neues gesehen. Die Branche konsolidiere schon länger.

Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss um 0,72 Prozent auf 20,59 Euro. Im XETRA-Hauptgeschäft würde sich damit für 2025 ein Kursverlust von rund einem Viertel ergeben. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 - also während des Bestellbooms in der Pandemie - ist der Börsenwert per Dienstagsschluss um rund 86 Prozent eingebrochen.

BERLIN (dpa-AFX)

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
20.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

