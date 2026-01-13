DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Top News
Profil

Delivery Hero Aktie

Marktkap. 7,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Finanzchefin Marie-Anne Popp habe starke Signale für das Geschäft in Asien und der MENA-Region gesendet, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde im Rahmen der European Internet Days. Zu Übernahmeaktivitäten und der möglichen Strategie des Großaktionärs Prosus habe sie sich allerdings erwartungsgemäß bedeckt gehalten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,24 €		 Abst. Kursziel*:
30,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,11%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

