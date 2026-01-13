JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Finanzchefin Marie-Anne Popp habe starke Signale für das Geschäft in Asien und der MENA-Region gesendet, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde im Rahmen der European Internet Days. Zu Übernahmeaktivitäten und der möglichen Strategie des Großaktionärs Prosus habe sie sich allerdings erwartungsgemäß bedeckt gehalten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero