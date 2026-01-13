Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,36 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Finanzchefin Marie-Anne Popp habe starke Signale für das Geschäft in Asien und der MENA-Region gesendet, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde im Rahmen der European Internet Days. Zu Übernahmeaktivitäten und der möglichen Strategie des Großaktionärs Prosus habe sie sich allerdings erwartungsgemäß bedeckt gehalten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,24 €
|Abst. Kursziel*:
30,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,11%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|08:26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|08:26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG