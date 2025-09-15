Delivery Hero Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Essenslieferdienstes in Südkorea dürften sich weiter erholen, schrieb Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings bleibe ein möglicher Verkauf des Delivery-Anteils der Beteiligungsgesellschaft Prosus eine Belastung für den Aktienkurs./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,85 €
|Abst. Kursziel*:
11,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
26,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
