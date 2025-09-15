Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

10:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Essenslieferdienstes in Südkorea dürften sich weiter erholen, schrieb Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings bleibe ein möglicher Verkauf des Delivery-Anteils der Beteiligungsgesellschaft Prosus eine Belastung für den Aktienkurs./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET

