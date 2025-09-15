DAX 23.675 -0,3%ESt50 5.436 -0,1%Top 10 Crypto 16,10 +0,6%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 98.110 +0,0%Euro 1,1792 +0,2%Öl 67,22 -0,4%Gold 3.696 +0,5%
Delivery Hero Aktie

26,93 EUR +0,51 EUR +1,93 %
STU
Marktkap. 7,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

10:31 Uhr
Delivery Hero Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Essenslieferdienstes in Südkorea dürften sich weiter erholen, schrieb Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings bleibe ein möglicher Verkauf des Delivery-Anteils der Beteiligungsgesellschaft Prosus eine Belastung für den Aktienkurs./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,85 €		 Abst. Kursziel*:
11,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

15.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
11.09.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
05.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

