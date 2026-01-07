DAX25.132 ±0,0%Est505.914 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,7%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,43 +0,1%Gold4.432 -0,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 33 Euro - 'Overweight'

08.01.26 10:34 Uhr
Delivery Hero
22,85 EUR -0,39 EUR -1,68%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen des Essenslieferanten von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der in Aussicht gestellten Überprüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts dürfte der Anlegerfokus auf potenziellen Fusionen und Übernahmen liegen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die angekündigten Investitionen für 2026 sollten ein wichtiges Thema sein, wobei der Schwerpunkt auf detaillierteren Angaben zum bereinigten Ebitda-Wachstum im Jahr 2026 liegen werde./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DatumRatingAnalyst
