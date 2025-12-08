DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.400 -0,1%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.389 +2,0%Euro 1,1630 -0,1%Öl 62,05 -0,7%Gold 4.208 +0,4%
Delivery Hero Aktie

Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
20,59 EUR 1,33 EUR 6,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Es sei kein Zufall, dass die Ankündigung kurz nach dem jüngsten öffentlichen Druck einer Gruppe institutioneller Anleger erfolgt, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Brief an die Aktionäre sei nicht, was passieren wird, sondern dass etwas passieren wird./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,86 €		 Abst. Kursziel*:
77,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,96%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

21:41 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
21.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Strategische Maßnahmen Delivery Hero-Aktie legt zu: Verkauf weiterer Unternehmensteile möglich Delivery Hero-Aktie legt zu: Verkauf weiterer Unternehmensteile möglich
Dow Jones Delivery Hero stellt in Aktionärsbrief strategische Maßnahmen in Aussicht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
EQS Group EQS-News: Brief an unsere Aktionärinnen und Aktionäre: Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen und Prüfung strategischer Optionen
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE betont Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen sowie kontinuierliche Prüfung strategischer Optionen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Start
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt letztendlich
EQS Group EQS-News: Letter to our shareholders: Focus on unlocking value through delivering operational and financial improvements as well as evaluating strategic options
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE emphasizes focus on unlocking value through delivering operational and financial improvements as well as continuously evaluating strategic options
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
