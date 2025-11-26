DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
Delivery Hero Aktie

18,72 EUR +0,69 EUR +3,83 %
Marktkap. 5,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

08:31 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
18,72 EUR 0,69 EUR 3,83%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
38,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,58 €		 Abst. Kursziel*:
116,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
103,53%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

