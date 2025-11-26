Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
38,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,58 €
|Abst. Kursziel*:
116,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
103,53%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,04 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
