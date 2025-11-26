Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT

