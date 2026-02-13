ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
