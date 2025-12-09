DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed
Delivery Hero Aktie

21,96 EUR +1,37 EUR +6,65 %
STU
Marktkap. 5,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
21,96 EUR 1,37 EUR 6,65%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Citigroup Corp.		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,17 €		 Abst. Kursziel*:
-10,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,48%
Analyst Name:
Monique Pollard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

11:56 Delivery Hero Neutral Citigroup Corp.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

