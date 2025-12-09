Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,72 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Citigroup Corp.
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,17 €
|Abst. Kursziel*:
-10,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,48%
|
Analyst Name:
Monique Pollard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG