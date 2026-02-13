Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,85 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals 2025 sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross am Freitag nach Geschäftszahlen des Essenslieferdienstes. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,61 €
|Abst. Kursziel*:
100,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
107,42%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09:36
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09:36
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09:36
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG