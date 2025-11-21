TUI Aktie
Marktkap. 4,22 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 12,25 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Resultate seien schon Eckdaten bekannt gewesen und so sei der Ausblick entscheidend, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Die Prognosen gingen von weiterhin guten Buchungs- und Preisentwicklungen aus, doch nach einem sehr starken Wachstum im Geschäftsjahr 2025 dürfte der Schwung beim operativen Ergebnis nachlassen. Die Dividende erscheine auf den ersten Blick moderat, doch das Verhältnis von Schuldenabbau, Wachstum und Rendite sei ausgewogen. Der Bericht biete positive wie negative Aspekte, was die Kursfindung wohl erschwere. Er glaubt, dass die Telefonkonferenz zu den Zahlen für die Aktien nochmals entscheidend werden könnte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,25 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,52 €
|Abst. Kursziel*:
43,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,16%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:46
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11:46
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG