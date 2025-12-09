United Internet Aktie
Marktkap. 4,3 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG habe er nun in seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern abgebildet, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Sollte die von einigen Marktteilnehmern erwartete Konsolidierung des deutschen Telekomsektors erfolgen, ergäbe dies perspektivisch weiteren Spielraum in seinem Modell./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Kaufen
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
24,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
24,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|07.07.23
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.19
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.15
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital