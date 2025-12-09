DAX 24.036 -0,5%ESt50 5.706 -0,2%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.254 -0,6%Euro 1,1635 +0,1%Öl 62,02 -0,2%Gold 4.198 -0,3%
United Internet Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG habe er nun in seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern abgebildet, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Sollte die von einigen Marktteilnehmern erwartete Konsolidierung des deutschen Telekomsektors erfolgen, ergäbe dies perspektivisch weiteren Spielraum in seinem Modell./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

United Internet Kaufen

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
24,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
24,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

14:11 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

finanzen.net United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von United Internet
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet tritt am Mittag auf der Stelle
finanzen.net TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag freundlich
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet sells 1&1 Versatel to 1&1 AG
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
