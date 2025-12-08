Nike Aktie
Marktkap. 80,79 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Adidas-Rivalen dürften kaum etwas an den Markterwartungen ändern, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Chancen und Risiken seien ausgewogen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 71,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 63,33
|Abst. Kursziel*:
12,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 63,29
|Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
