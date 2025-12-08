DAX 24.098 -0,3%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,94 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
Nike Aktie

54,56 EUR -0,05 EUR -0,09 %
STU
63,29 USD -0,05 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 80,79 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

UBS AG

Nike Neutral

09:36 Uhr
Nike Neutral
Nike Inc.
54,56 EUR -0,05 EUR -0,09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Adidas-Rivalen dürften kaum etwas an den Markterwartungen ändern, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Chancen und Risiken seien ausgewogen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 71,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 63,33		 Abst. Kursziel*:
12,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 63,29		 Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

09:36 Nike Neutral UBS AG
09.12.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
10.10.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

