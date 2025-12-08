DAX 24.052 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.149 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,23 +0,2%Gold 4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Intel, VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
959,70 EUR +4,30 EUR +0,45 %
STU
899,19 CHF -8,59 CHF -0,95 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 373,34 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

11:46 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
959,70 EUR 4,30 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich Technologie-Hardware dürften mehrere Branchenthemen auch 2026 im Anlegerfokus stehen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. So werde unter anderem die gravierende Knappheit an Speicherchips (DRAM) wahrscheinlich weiterhin für Schlagzeilen sorgen und dazu führen, dass die Ausgaben für DRAM-Ausrüstung zunehmen. Zudem dürften die Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), die Verfügbarkeit wichtiger Komponenten (Speicher, passive Bauelemente, Optik usw.) verdrängen und zu geringeren Produktionszahlen und verzögerten Markteinführungen führen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
959,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
959,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,83%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
984,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:46 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Lob und Kritik Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start stärker
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt letztendlich nach
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
Zacks ASML vs. TSM: Which Semiconductor Powerhouse Offers More Upside?
MotleyFool Is ASML Stock a Buying Opportunity for 2026?
MotleyFool Up 59%, Should You Buy ASML Right Now?
MotleyFool Taiwan Semiconductor Manufacturing vs. ASML: Which Stock Will Outperform in 2026?
Zacks Brokers Suggest Investing in ASML (ASML): Read This Before Placing a Bet
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ASML (ASML) is a Great Choice
MotleyFool Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. Nebius Group
Zacks Here is What to Know Beyond Why ASML Holding N.V. (ASML) is a Trending Stock
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen