TUI Aktie
Marktkap. 4,22 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu lobte am Mittwoch zuversichtliche Signale für den Bereich Cruises and Hotels und die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Neutral
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,52 €
|Abst. Kursziel*:
5,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:46
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
