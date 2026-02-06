DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6765 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

946,60 EUR -213,60 EUR -18,41 %
STU
Marktkap. 38,99 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Adyen B.V. Parts Sociales
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der eingetrübte Umsatzausblick des Zahlungsdienstleisters könnte die Aktie belasten, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
933,90 €		 Abst. Kursziel*:
114,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
946,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
111,28%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.944,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
12:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Jahreszahlen Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht
Dow Jones Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - Ausblick enttäuscht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
