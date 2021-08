LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 1800 auf 2070 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Mit seiner Ausrichtung auf Online-Geschäftsaktivitäten und einem erheblichen Wachstum sei der niederländische Zahlungsdienstleister wie erwartet gut durch die Pandemie gekommen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Und wie die vorgelegten Zahlen nun gezeigt hätten, habe sich das Geschäft von Adyen auch in einem sich erholenden Umfeld weiter beschleunigt. Die Bewertung der Aktie sei allerdings sehr hoch./ck/mis