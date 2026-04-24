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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:36 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien des Zahlungsdienstleisters Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe hält die Übernahme von Talon.One für strategisch sinnvoll. Seine bevorzugte Option sei es aber nicht, schrieb er am Freitag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
976,40 €		 Abst. Kursziel*:
63,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
968,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,15%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.481,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
10:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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