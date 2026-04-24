Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,76 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien des Zahlungsdienstleisters Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe hält die Übernahme von Talon.One für strategisch sinnvoll. Seine bevorzugte Option sei es aber nicht, schrieb er am Freitag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
976,40 €
|Abst. Kursziel*:
63,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
968,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,15%
|
Analyst Name:
Justin Forsythe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.481,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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