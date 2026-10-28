DAX 25.993 +1,1%ESt50 6.196 +0,5%MSCI World 4.933 -0,1%Top 10 Crypto 10,69 -0,4%Nas 26.195 -1,3%Bitcoin 72.852 +0,1%Euro 1,1145 -0,1%Öl 114,2 -1,0%Gold 4.031 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
820,20 EUR +3,80 EUR +0,47 %
STU
820,00 EUR -5,70 EUR -0,69 %
GVIE
finanzen.net zero
Adyen B.V. Parts Sociales jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 25,93 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

AI Analyse

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:36 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
820,20 EUR 3,80 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1450 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gesenkten Margenprognosen hätten die gute Umsatzentwicklung des Zahlungsabwicklers überschattet, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er konstatiert damit zwar einen Rückschlag, bleibt aber auf dem niedrigen Bewertungsniveau aufgrund des langfristigen Potenzials optimistisch./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
837,00 €		 Abst. Kursziel*:
55,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
820,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,50%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.347,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

13:41 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:31 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Zahlungsdienstleister Adyen-Aktie unter Druck: Margenprognose gekappt Adyen-Aktie unter Druck: Margenprognose gekappt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1160 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ROUNDUP: Adyen kappt 2026er-Margenprognose - Aktie fällt zweistellig
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Adyen-Aktie verliert deutlich: Neuer Finanzchef kommt von Klarna
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.