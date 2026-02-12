Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026
An der Börse in Amsterdam legt die Adyen-Aktie zeitweise 1,30 Prozent auf 913,40 Euro zu.
