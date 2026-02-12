DAX24.826 -0,1%Est505.998 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.888 +0,2%Euro1,1861 -0,1%Öl67,52 ±-0,0%Gold4.983 +1,2%
Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch

13.02.26 09:28 Uhr
Halbiertes Kursziel! Warum JPMorgan bei der Adyen-Aktie dennoch bullish bleibt | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
907,80 EUR -17,10 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026

An der Börse in Amsterdam legt die Adyen-Aktie zeitweise 1,30 Prozent auf 913,40 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

