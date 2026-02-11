Bücher geöffnet

Der Elektroautobauer Rivian hat seine Bilanz für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. So fielen die Ergebnisse des Tesla-Rivalen aus.

Im letzten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 hat Rivian Automotive beim konsolidierten Bruttogewinn 120 Millionen US-Dollar erwirtschaftet - verglichen mit 170 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2024. Der Bruttogewinn im Automobilbereich sank um 59 Millionen US-Dollar, verglichen mit 110 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2024. Dies ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Erlöse aus regulatorischen Gutschriften um 270 Millionen US-Dollar zurückzuführen.

Der Quartalsumsatz gab daneben nach: Nach 1,73 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 1,26 Milliarden US-Dollar setzte das Unternehmen im Berichtsquartal tatsächlich 1,29 Milliarden US-Dollar um.

Trotz einer Auslieferungsmenge von 9.745 Fahrzeugen blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück. Für das Jahr 2026 rechnet die Geschäftsführung mit einem Absatzvolumen zwischen 62.000 und 67.000 Einheiten. Ein zentraler Meilenstein soll dabei die Markteinführung des R2 Electric Mid-Size SUV im zweiten Quartal sein.

Die Rivian-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 14,36 Prozent auf 16,01 US-Dollar.

