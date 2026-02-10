DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6780 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
Yara International ASA Aktie

41,07 EUR +0,27 EUR +0,66 %
STU
37,38 CHF +0,23 CHF +0,61 %
BRX
Marktkap. 10,57 Mrd. EUR

KGV 548,01 Div. Rendite 1,66%
WKN A0BL7F

ISIN NO0010208051

Symbol YRAIF

Deutsche Bank AG

Yara International ASA Hold

11:46 Uhr
Yara International ASA
41,07 EUR 0,27 EUR 0,66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara von 451 auf 484 norwegischen Kronen angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem guten Lauf seit seiner Kaufempfehlung sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken beim Hersteller von Stickstoffdünger nun ausgeglichener, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung. Grundsätzlich mag er jedoch die beim Kapitalmarkttag ausgegebene Strategie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Yara International ASA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
484,00 NKr
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
456,20 NKr		 Abst. Kursziel*:
6,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
432,00 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Yara International ASA

11:46 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
28.07.25 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.25 Yara International ASA Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

