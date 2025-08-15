Yara International ASA Aktie
Marktkap. 8,12 Mrd. EURKGV 548,01 Div. Rendite 1,66%
WKN A0BL7F
ISIN NO0010208051
Symbol YRAIF
Yara International ASA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Yara von 355 auf 380 norwegische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im ersten Halbjahr sei der Düngerbereich der einzige Lichtblick im europäischen Chemiesektor gewesen, doch hier sei die Stimmung in den vergangenen Wochen vorsichtiger geworden, schrieb Priyanka Patel in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Angesichts von Nachfragesorgen fehlten die Treiber für höhere Preise. Am vorsichtigsten ist der Experte für K+S. Bei Yara ist Patel für die zweite Jahreshälfte indes zuversichtlicher als der Markt. Er verweist auf die jüngste Preisrally bei Harnstoffdünger aufgrund einer starken Nachfrage aus Indien. Allerdings könnten die Norweger 2026 ebenfalls unter der fundamentalen Branchenschwäche leiden./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Yara International ASA Neutral
|Unternehmen:
Yara International ASA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
380,00 NKr
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
380,70 NKr
|Abst. Kursziel*:
-0,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
380,70 NKr
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
|
Analyst Name:
Priyanka Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
340,67 NKr
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Yara International ASA
|11:41
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|11:41
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|29.04.24
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|13.12.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|25.09.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|11.09.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|24.07.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.24
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.24
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.24
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|22.11.24
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|29.10.24
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG