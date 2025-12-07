TUI-Aktie im Fokus: Reisen wird etwas teurer
Urlauber müssen für ihre Reisen voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen.
Werte in diesem Artikel
Der Deutschlandchef des größten europäischen Reiseveranstalters TUI, Benjamin Jacobi, erwartet, dass die Preise um ein bis drei Prozent zulegen werden, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Der Manager betonte, der Urlaub werde 2026 nicht sehr viel teurer als 2025.
Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die sogenannte Ticketsteuer für Flugreisen senken, was den Unternehmen eine Steuerentlastung von 350 Millionen Euro bringt. Jacobi versprach für sein Unternehmen: "Wir werden die Ersparnis an die Kunden weitergeben."
Tui rechnet nach Unternehmensangaben mit einer starken Nachfrage. Auch der Branchenzweite Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer./
HANNOVER (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fraport News
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen