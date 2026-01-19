DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.122 -1,7%Bitcoin76.893 -3,3%Euro1,1734 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.755 +1,8%
Kursziel bestätigt

Bernstein Research belässt Einstufung für Lufthansa unverändert - Aktie tiefer

20.01.26 16:50 Uhr
Lufthansa-Aktie in Rot: Bernstein Research belässt Einstufung auf "Market-Perform" | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa unverändert belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,30 EUR -0,07 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze Airlines und Flughafenbetreiber zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP.

Die Lufthansa-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,40 Prozent tiefer bei 8,31 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

/ajx/gl

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Cray Photo / Shutterstock.com

