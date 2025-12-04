DAX 24.108 +1,0%ESt50 5.741 +0,4%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.639 +0,6%Bitcoin 78.180 -1,2%Euro 1,1650 +0,0%Öl 64,04 +1,1%Gold 4.251 +1,0%
Deutsche Börse Aktie

223,10 EUR +2,70 EUR +1,23 %
STU
Marktkap. 41,17 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
WKN 581005

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
Symbol DBOEF

Deutsche Börse Overweight

15:46 Uhr
Deutsche Börse AG
223,10 EUR 2,70 EUR 1,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan sieht vor dem Kapitalmarkttag der Eschborner am 10. Dezember eine gute Kaufchance. Es sei jedoch fraglich, ob das die Anleger genauso sähen, schrieb sie am Donnerstagabend. Größtenteils würden zwar weitere Wachstumssignale erwartet, die Übernahmeofferte für Allfunds könnte allerdings ablenken. Es werde rege diskutiert, ob der Kapitalmarkttag wohl wieder für mehr Interesse bei Investoren sorgen kann. Dargan ist aber optimistisch./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
220,90 €		 Abst. Kursziel*:
31,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
223,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,99%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

15:46 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktienbewertung Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Dow Jones Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Börsenbetreiber verlängert Vertrag von IT-Vorstand Böhm
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Freitagmittag freundlich
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels
Dow Jones Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Strategische Partnerschaft mit Kraken angekündigt
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds
