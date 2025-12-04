DAX 24.043 +0,7%ESt50 5.743 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.295 -1,1%Euro 1,1647 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.225 +0,4%
SCHOTT Pharma Aktie

17,12 EUR -0,68 EUR -3,82 %
STU
Marktkap. 2,75 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

DZ BANK

SCHOTT Pharma Kaufen

12:56 Uhr
SCHOTT Pharma Kaufen
SCHOTT Pharma
17,12 EUR -0,68 EUR -3,82%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Schott Pharma von 24 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Pharmazulieferers sei enttäuschend schwach, schrieb Sven Kürten am Freitag. Die neue Mittelfristprognose liege allerdings im Rahmen seiner Erwartungen und erscheine realistisch. Kürten hält die Aktien weiter für attraktiv. "Die Produkte von Schott Pharma sind für die Kunden absolut missionskritisch."/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 11:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 11:29 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

