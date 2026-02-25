DAX25.196 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,8%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,38 -0,8%Gold5.188 +0,5%
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KI-Riese legt Bilanz vor

NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen gefragt: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse

26.02.26 10:54 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA zieht an: KI-Boom beflügelt - Chip-Riese pulverisiert Erwartungen | finanzen.net

NVIDIA hat am Mittwoch nachbörslich die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Geschäftsjahr 2026 präsentiert, auf die Anleger bereits mit Spannung gewartet hatten.

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2026 erzielte NVIDIA einen Gewinn je Aktie von 1,62 US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 1,54 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das EPS des Chip-Herstellers noch 0,89 US-Dollar betragen.

Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 68 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten prognostiziert, dass NVIDIA 66,12 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 39,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So fiel NVIDIAs Geschäftsjahr aus

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 erzielte der Chip-Hersteller einen Gewinn von 4,77 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 2,99 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Analysten hatten hier einen Gewinnanstieg auf 4,7 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 215,93 Milliarden US-Dollar, nach 130,49 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den NVIDIA-Umsatz für 2025 zuvor auf 213,87 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Angst vor KI-Blase an der Börse

Chipsysteme von NVIDIA wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz. Sie werden sowohl für das aufwendige Training von KI-Modellen für Chatbots wie etwa ChatGPT eingesetzt - als auch beim Betrieb solcher Software. Die NVIDIA-Ergebnisse sind damit zu einem Gradmesser für den Zustand der KI-Industrie geworden.

In den vergangenen Monaten flammte an den Börsen immer wieder mal die Sorge auf, dass die großen Erwartungen an das zukünftige Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen geführt haben könnten. Tech-Riesen wie Alphabet und der Facebook-Konzern Meta Platforms sowie KI-Start-ups wie der ChatGPT-Erfinder OpenAI stecken gerade hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Es gibt Zweifel, ob diese gewaltigen Investitionen zurückverdient werden können. NVIDIA profitiert jedoch unabhängig davon schon heute von der Ausgabefreudigkeit: Ein großer Teil des Geldes fließt in Chips des Konzerns.

Ausblick über Erwartungen - Offene Fragen in China

NVIDIA widerlegte die Zweifler nun erneut mit einer Prognose für das laufende Vierteljahr, die über den Erwartungen der Analysten liegt. NVIDIA rechnet mit 78 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer möglichen Abweichung von zwei Prozent nach oben oder unten. Experten hatten im Schnitt mit einer Prognose von rund 73 Milliarden Dollar gerechnet.

Das Geschäft mit Rechenzentren erwirtschaftet inzwischen gut 90 Prozent der NVIDIA-Erlöse. Einen Teil der hohen Gewinne investiert NVIDIA in KI-Entwickler. In der Branche spricht man dabei von Kreislauf-Deals: Mit den Finanzspritzen kaufen die Entwicklerfirmen dann Halbleiter-Technik bei dem KI-Chip-Spezialisten

NVIDIA-Chef Jensen Huang bekräftigte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Computerwelt habe sich durch Künstliche Intelligenz verändert und in Zukunft werde es nur noch mehr Nachfrage nach Rechenleistung geben - womit sich auch schon jetzt Geld verdienen lasse. Computer-Kapazitäten führten zu Wachstum und dies wiederum bringe Umsätze. Finanzchefin Colette Kress sagte, NVIDIA habe weiterhin Probleme, genug Chipsysteme produzieren zu lassen.

Nach wie vor offen ist, wie es für NVIDIA in China weitergeht. Die US-Regierung erlaubt zwar wieder den Verkauf abgespeckter Chipsysteme mit der Bezeichnung H200 in das Land - für eine saftige Gebühr von 25 Prozent. Allerdings ist weiterhin unklar, ob die Regierung in Peking die dortigen Unternehmen diese Chips kaufen lässt. In den Prognosen von NVIDIA wird deshalb immer noch kein potenzielles Geschäft in China berücksichtigt.

Der rapide Ausbau der Rechenzentren sorgt gerade für eine akute Knappheit bei Speicherchips - und das bremst wiederum das Geschäft von NVIDIA mit Grafikkarten für Gamer, mit denen der Konzern einst groß wurde. Im vergangenen Quartal verpasste die Sparte mit Erlösen von 3,73 Milliarden Dollar die Erwartungen von Analysten, die eher mit rund vier Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag steigt die NVIDIA-Aktie dann zeitweise um 1,63 Prozent auf 198,73 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net mit dpa (AFX)

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

