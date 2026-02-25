DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,0%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.458 -0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl70,89 -0,1%Gold5.184 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausblick bleibt

Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen

26.02.26 08:59 Uhr
Munich Re-Aktie gibt nach: Gewinnrekord in 2025! Munich Re liefert ab und bleibt auf Kurs | finanzen.net

Die Munich Re hat ihr eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
533,00 EUR -24,00 EUR -4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der DAX-Konzern bestätigte seinen bereits im Dezember veröffentlichten Ausblick für 2026.

Wer­bung

Die Munich Re hatte am Vortag bereits eine Erhöhung der Dividende auf 24 Euro für 2025 von 20 Euro im Vorjahr sowie neue Aktienrückkäufe über bis zu 2,25 Milliarden Euro angekündigt.

Der Gewinn stieg 2025 bei einem stabilen Versicherungsumsatz auf 6,1 Milliarden Euro von 5,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten der Munich Re im Konsens von Visible Alpha 6,2 Milliarden Euro zugetraut. Im vierten Quartal sank das Ergebnis um 12 Prozent auf 945 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr plant die Munich Re weiterhin mit einem Gewinn von rund 6,3 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz soll 64 Milliarden Euro erreichen, die Kapitalanlagerendite mehr als 3,5 Prozent.

Wer­bung

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung soll bei etwa 80 Prozent liegen. In der Spezialversicherung GSI werden rund 90 Prozent angepeilt.

Die Munich Re hatte den Ausblick für 2026 bereits bei ihrem Kapitalmarkttag genannt, auf dem sie ihre Strategie bis 2030 vorstellte. Kern der Strategie ist eine breitere Aufstellung, um den Konzern weniger abhängig von der Schwankungsanfälligen Schaden-Rückversicherung zu machen.

Munich Re mit rückläufigen Preisen in Januar-Erneuerung

Munich Re hat auch in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 2,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Für die nächste Erneuerungsrunde im April erwartet Munich Re trotz des Marktdrucks ein Preisniveau auf attraktivem Niveau.

Wer­bung

Das Geschäftsvolumen ging um 7,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zurück, weil der Konzern gezielt Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet hat, das nicht den erwarteten Preisen und Bedingungen entsprach.

Zum Januar wurde vor allem europäisches und US-amerikanisches sowie globales Geschäft gezeichnet.

Im Handel in Frankfurt verliert die Munich Re-Aktie am Morgen zeitweise 0,54 Prozent auf 554,00 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
19.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen