FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 640 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Freude über gute Ergebnisse 2025 sei von der überraschend beschleunigten Preiserosion in der Januar-Erneuerung der Schaden-/Unfall-Rückversicherung getrübt worden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die erneut kräftige Dividendenanhebung signalisiere aber, dass das Management dennoch zuversichtlich sei, das erreichte hohe Gewinnniveau zu halten, und das Ergebnis je Aktie bis 2030 sukzessive weiter um 8 Prozent per annum steigern zu können./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
552,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
555,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
606,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|14:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:31
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
