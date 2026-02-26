DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5490 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

555,20 EUR +6,40 EUR +1,17 %
STU
Marktkap. 71,62 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
555,20 EUR 6,40 EUR 1,17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 640 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Freude über gute Ergebnisse 2025 sei von der überraschend beschleunigten Preiserosion in der Januar-Erneuerung der Schaden-/Unfall-Rückversicherung getrübt worden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die erneut kräftige Dividendenanhebung signalisiere aber, dass das Management dennoch zuversichtlich sei, das erreichte hohe Gewinnniveau zu halten, und das Ergebnis je Aktie bis 2030 sukzessive weiter um 8 Prozent per annum steigern zu können./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
552,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
555,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
606,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

14:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Rating im Fokus Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
dpa-afx Swiss Re-Aktie deutlich fester: Im Waldbrandjahr Rekordgewinn erzielt - Preise sinken deutlich
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Mittag
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Munich Re-Aktie dennoch tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roten Vorzeichen
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
