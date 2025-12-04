DAX 24.043 +0,7%ESt50 5.743 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.295 -1,1%Euro 1,1647 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.225 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Netflix-Aktie tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros. Netflix-Aktie tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
55,06 EUR +0,24 EUR +0,44 %
STU
51,45 CHF +0,20 CHF +0,39 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 166,48 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

UBS AG

Inditex Buy

11:26 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
55,06 EUR 0,24 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Textilhändlers sei stark gewesen und habe gezeigt, dass das erste Halbjahr lediglich einmalig aus einem Mix aus schlechtem Wetter und nicht ganz perfekter Mode belastet gewesen sei, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstagabend. Der Konzern sei damit wieder auf einer Spitzenposition in der Branche, und nun stünden die Zeichen auch für 2026 gut./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,86 €		 Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,97%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

11:26 Inditex Buy UBS AG
04.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Inditex Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net Inditex-Investition EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Inditex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein
Dow Jones Inditex-Aktie springt an: Zara-Mutter mit besserer Umsatzdynamik vor Weihnachtsgeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
TraderFox Inditex: Robuster Neunmonatsbericht und starker Start in das Weihnachtsgeschäft!
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein
dpa-afx ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) is a Solid Choice
Zacks 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) Is a Great Growth Stock
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Financial Times Inditex chief says conditions for Russia return ‘certainly not’ in place
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen