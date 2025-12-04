Inditex Aktie
Marktkap. 166,48 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Textilhändlers sei stark gewesen und habe gezeigt, dass das erste Halbjahr lediglich einmalig aus einem Mix aus schlechtem Wetter und nicht ganz perfekter Mode belastet gewesen sei, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstagabend. Der Konzern sei damit wieder auf einer Spitzenposition in der Branche, und nun stünden die Zeichen auch für 2026 gut./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,86 €
|Abst. Kursziel*:
9,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,97%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|11:26
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets