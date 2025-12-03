DAX23.783 +0,3%Est505.712 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 +3,0%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.688 +1,4%Euro1,1673 +0,4%Öl63,06 +1,1%Gold4.219 +0,3%
MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein

03.12.25 13:47 Uhr
DOW JONES--Leicht nach oben geht es mit den Kursen am europäischen Aktienmarkt am Mittwochmittag. Neue Wirtschaftsdaten bewegen kaum, in der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in der Zweitlesung höher ausgefallen als in der ersten. Er liegt damit noch tiefer im Expansion anzeigenden Bereich. Spannender dürfte am Nachmittag der ISM-Index in den USA werden als einer der letzten wichtigen Datensätze vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am 10. Dezember. Seine Arbeitsmarktkomponente liefert das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 23.784 Stellen, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt zieht der Euro auf 1,1665 Dollar an. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember wird in der Zwischenzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent eingepreist. An den Anleihemärkten bleibt es weiter ruhig.

Bei den Einzelwerten springen im Modesektor Inditex an der Madrider Börse um 8,5 Prozent nach oben nach starken Geschäftszahlen, während Hugo Boss um 10,5 Prozent einbrechen. Inditex konnte den Umsatz vor Beginn des Weihnachtsgeschäft um 11 Prozent steigern und damit stärker als erwartet. Im Gefolge zieht die Aktie der schwedischen Modekette H&M um 1 Prozent an. Hugo Boss hat mit dem neu gestarteten Strategieprogramm ein Anpassungsjahr 2026 angekündigt. Der Modekonzern erwartet einen deutlichen Umsatzrückgang, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgen soll.

Nach Einschätzung der DZ Bank könnten die Konsensschätzungen zum EBIT für 2026 um rund 20 Prozent sinken. "Hugo Boss ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es für Konsumwerte einfach zu früh ist", so ein Marktteilnehmer. "Auch wenn die Konjunktur in Deutschland nun anspringt, Konsumwerte profitieren erfahrungsgemäß erst in einem viel späteren Stadium des Wirtschaftszyklus davon."

Um 3,5 Prozent erholt von den Verlusten der Vortage zeigen sich Airbus. Der Flugzeughersteller kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten und rechnet wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen. Bislang hatte Airbus 820 Maschinen angepeilt. Die für die Börsen relevanteren Finanzziele für das laufende Jahr wurden aber bestätigt.

Im Autosektor stechen Stellantis mit einem Plus von 7,6 Prozent heraus. Die UBS hat die Aktie auf "Kaufen" von "Neutral" erhöht. Zugleich lautet die Empfehlung für Renault nun auf "Verkaufen". Für das Renault-Papier geht es an der Pariser Börse dennoch um 0,3 Prozent nach oben.

Thyssenkrupp geben deutlich um 6,3 Prozent nach. Details zu einem erneuten Sparpaket seien der aktuelle Belastungsfaktor, heißt es im Handel. Gegenüber der FAZ sagt die neue Vorstandschefin, man müsse mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag rechnen. Unterdessen haben JP Morgan und die LBBW ihre Kursziele für die Thyssenkrupp-Aktie leicht gesenkt. Salzgitter verlieren 1,9 Prozent nach einer Abstufung auf "Underweight" durch die Analysten von JP Morgan.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.711,55 +0,4% 25,38 +16,1%

Stoxx-50 4.812,92 +0,2% 10,22 +11,5%

DAX 23.783,90 +0,3% 73,04 +19,7%

MDAX 29.473,62 -0,2% -50,05 +15,4%

TecDAX 3.570,21 +0,7% 23,24 +3,8%

SDAX 16.554,40 +0,2% 36,96 +20,5%

CAC 8.084,68 +0,1% 10,07 +9,4%

SMI 12.873,44 -0,1% -16,81 +11,1%

ATX 5.064,09 -0,1% -7,59 +38,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1667 +0,4% 1,1624 1,1606 +12,2%

EUR/JPY 181,30 +0,1% 181,20 180,95 +11,2%

EUR/CHF 0,9336 +0,0% 0,9335 0,9337 -0,6%

EUR/GBP 0,8771 -0,3% 0,8801 0,8792 +6,3%

USD/JPY 155,40 -0,3% 155,88 155,91 -0,7%

GBP/USD 1,3301 +0,7% 1,3209 1,3200 +5,5%

USD/CNY 7,0717 +0,1% 7,0680 7,0709 -2,0%

USD/CNH 7,0564 -0,1% 7,0668 7,0695 -3,7%

AUS/USD 0,6590 +0,4% 0,6567 0,6568 +5,3%

Bitcoin/USD 92.856,15 +0,9% 91.982,90 91.061,10 -8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,38 58,64 +1,3% 0,74 -18,5%

Brent/ICE 63,13 62,45 +1,1% 0,68 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.212,82 4.205,88 +0,2% 6,94 +60,3%

Silber 58,50 58,47 +0,1% 0,03 +102,7%

Platin 1.411,32 1.414,11 -0,2% -2,79 +61,6%

Kupfer 5,26 5,16 +1,9% 0,10 +28,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 07:47 ET (12:47 GMT)

