ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'

18.12.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,74 EUR 0,14 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

09:11Inditex BuyJefferies & Company Inc.
12.12.2025Inditex OutperformBernstein Research
09.12.2025Inditex OutperformRBC Capital Markets
05.12.2025Inditex BuyUBS AG
04.12.2025Inditex HoldDeutsche Bank AG
