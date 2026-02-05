DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.583 -12,0%Euro1,1783 ±0,0%Öl67,35 -2,3%Gold4.776 -3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlenvorlage

Wolfspeed-Aktie bricht ein: Verluste vergrößert - Erwartungen nicht getroffen

05.02.26 22:41 Uhr
NYSE-Titel Wolfspeed-Aktie bricht ein: Weiter tiefrote Zahlen bei Wolfspeed | finanzen.net

Der Halbleiter-Entwickler Wolfspeed hat am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. So fielen sie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
13,10 EUR -1,00 EUR -7,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 belief sich der Verlust je Aktie bei Wolfspeed auf 5,78 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld beim EPS durchschnittlich einen Wert von -0,615 US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal ein Minus von 2,88 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand.

Wer­bung

Der Umsatz von Wolfspeed entwickelte sich daneben im Berichtszeitraum negativ: Der Siliziumkarbid-Konzern setzte 168,5 Millionen US-Dollar um - nach 180,5 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 170,0 Millionen US-Dollar gerechnet.

Im Handel an der NYSE reagierte die Wolfspeed-Aktie mit Verlusten in Höhe von 9,71 Prozent auf 15,53 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed

DatumMeistgelesen
Wer­bung