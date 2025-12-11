Inditex Aktie
Marktkap. 170,03 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,38 €
|Abst. Kursziel*:
20,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,98%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|09:11
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
