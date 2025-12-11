DAX 23.961 +0,0%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 11,43 +2,6%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.080 +1,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 60,11 -0,9%Gold 4.329 -0,2%
Inditex Aktie

55,38 EUR +0,68 EUR +1,24 %
STU
52,08 CHF +1,01 CHF +1,97 %
BRX
Marktkap. 170,03 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Jefferies & Company Inc.

Inditex Buy

09:11 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
55,38 EUR 0,68 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,38 €		 Abst. Kursziel*:
20,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,98%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

09:11 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Inditex Outperform Bernstein Research
09.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Inditex Buy UBS AG
04.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

