Deutsche Bank AG

ATOSS Software Buy

15:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management nehme im Cloud-Geschäft Fahrt auf, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Resümee solider Geschäftszahlen für 2025./ag/he

