ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,55 Mrd. EURKGV 37,96
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management nehme im Cloud-Geschäft Fahrt auf, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Resümee solider Geschäftszahlen für 2025./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
92,70 €
|Abst. Kursziel*:
45,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,04%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
