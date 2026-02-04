ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,43 Mrd. EURKGV 37,96
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die KI-Sorgen der Anleger und den entsprechenden Kursrutsch ein. Nachrichten von Anthropic hätten eine Negativspirale ausgelöst, auch wenn die Kernkompetenz von Atoss, Workforce Management, gar nicht explizit angesprochen worden sei./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
86,00 €
|Abst. Kursziel*:
56,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
87,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,11%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|11:36
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
