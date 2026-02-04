DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Profil

ATOSS Software Aktie

87,60 EUR +3,00 EUR +3,55 %
STU
Marktkap. 1,43 Mrd. EUR

KGV 37,96
WKN 510440

ISIN DE0005104400

Deutsche Bank AG

ATOSS Software Buy

11:36 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
87,60 EUR 3,00 EUR 3,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die KI-Sorgen der Anleger und den entsprechenden Kursrutsch ein. Nachrichten von Anthropic hätten eine Negativspirale ausgelöst, auch wenn die Kernkompetenz von Atoss, Workforce Management, gar nicht explizit angesprochen worden sei./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,00 €		 Abst. Kursziel*:
56,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,11%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

11:36 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
02.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ATOSS Software AG

finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
EQS Group EQS-News: Unbroken record series with high revenue momentum for cloud and subscriptions – 20th record year in a row for revenue and earnings
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
