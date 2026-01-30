ATOSS Software: Das könnte die Wende sein

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die vorläufigen Zahlen für 2025 legen nahe, dass die Sorgen im Markt überzogen waren. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie startet einen Stabilisierungsversuch.

ATOSS Software SE konnte mit seinen vorläufigen Zahlen für 2025 die zuletzt aufgekommenen Befürchtungen vor einer spürbaren Abschwächung der Wachstumsdynamik und vor nachlassenden Margen zerstreuen. Der Umsatz entwickelte sich wie erwartet, während die EBIT-Marge mit 36 Prozent sogar über der zuletzt angehobenen Prognose lag. Im vierten Quartal wurde mit 40 Prozent zudem erneut der sehr hohe Vorjahreswert erreicht. Dies bestätigt unseres Erachtens die hohe Qualität des Geschäftsmodells, strukturelle Schwächen sind weiterhin nicht erkennbar. Auch der Ausblick liefert diesbezüglich keine negativen Überraschungen. Nach dem deutlichen Kursverfall seit dem Sommer könnte diese Meldung den Grundstein für eine Stabilisierung und im weiteren Verlauf auch für eine mögliche Trendwende der Aktie legen.

