ATOSS Software: Das könnte die Wende sein

30.01.26 13:56 Uhr

Die vorläufigen Zahlen für 2025 legen nahe, dass die Sorgen im Markt überzogen waren. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie startet einen Stabilisierungsversuch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
96,90 EUR 2,50 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ATOSS Software SE konnte mit seinen vorläufigen Zahlen für 2025 die zuletzt aufgekommenen Befürchtungen vor einer spürbaren Abschwächung der Wachstumsdynamik und vor nachlassenden Margen zerstreuen. Der Umsatz entwickelte sich wie erwartet, während die EBIT-Marge mit 36 Prozent sogar über der zuletzt angehobenen Prognose lag. Im vierten Quartal wurde mit 40 Prozent zudem erneut der sehr hohe Vorjahreswert erreicht. Dies bestätigt unseres Erachtens die hohe Qualität des Geschäftsmodells, strukturelle Schwächen sind weiterhin nicht erkennbar. Auch der Ausblick liefert diesbezüglich keine negativen Überraschungen. Nach dem deutlichen Kursverfall seit dem Sommer könnte diese Meldung den Grundstein für eine Stabilisierung und im weiteren Verlauf auch für eine mögliche Trendwende der Aktie legen.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Erstellung am 30.01.26 um 13:35 Uhr. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.345 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 24.01.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel

 

