DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 47,1 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

13:41 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ken Herrmann, Leiter der Klinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum Essen, sehe immensen Bedarf für PET-Bildgebungssysteme in Europa, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Freitag nach einem Expertengespräch. In Deutschland seien aktuell etwa 150 PET-Geräte im Einsatz - 600 bis 700 müssten es sein, um sich mit US-Niveau vergleichen zu können. Auch die Einsatzzahlen könnten merklich steigen, neben der Onkologie steige der Bedarf in Kardiologie und Neurologie./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,21 €		 Abst. Kursziel*:
44,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,62%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

13:41 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
09:46 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
16.01.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

