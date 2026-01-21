DAX 24.874 +1,3%ESt50 5.961 +1,3%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.447 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1746 +0,5%Öl 64,26 -1,6%Gold 4.877 +1,0%
Siemens Healthineers Aktie

44,27 EUR +0,07 EUR +0,16 %
STU
Marktkap. 49,72 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
44,27 EUR 0,07 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Siemens Healthineers bringe vermutlich im September einen neuen Linearbeschleuniger für Strahlentherapie an den Markt. Der anhaltende Rollout des neuen Computertomografen dürfte die Ergebnisse schon ab dem zweiten Halbjahr antreiben, was allerdings auch erwartet werde. Durch die Themen China und Zölle drohe aber auch den Deutschen Gegenwind./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,33 €		 Abst. Kursziel*:
15,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
16.01.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
15.01.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

