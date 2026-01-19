DAX 24.513 -0,8%ESt50 5.870 -0,4%MSCI World 4.447 +0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.980 +0,1%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1727 +0,0%Öl 64,87 +1,4%Gold 4.861 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Palantir-Chef glaubt KI könnte Einwanderung unnötig machen - Aktie im Minus Palantir-Chef glaubt KI könnte Einwanderung unnötig machen - Aktie im Minus
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
315,80 EUR -1,90 EUR -0,60 %
STU
291,69 CHF +0,52 CHF +0,18 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

15:01 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
315,80 EUR -1,90 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
315,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
315,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

15:01 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
13.01.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Mondelez, Nasdaq, Safran, Duke Energy
TraderFox Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen