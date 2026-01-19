SAFRAN Aktie
Marktkap. 131,36 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
315,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,87%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
315,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
